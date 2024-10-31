Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü tur eleme maçında Bayburt Özel İdarespor, Gençosman Stadyumunda Süper Ligde 2’inci sırada yer alan Samsunspor’u konuk etti. 120 dakika oynanan maçta, bir üst tura yükselen takım Samsunspor oldu. Penaltılara gidilen karşılaşmada, Samsunspor, Bayburtspor’u 4-2 skorla yendi.

Bayburtspor’un evinde oynanan maçı, Erkan Özdamar, Selahattin Altay, Emrah Ünal üçlüsü yönetti. Heyecanlı başlayan karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım gole ulaşamadı. Maçın ilk yarısı 0-0 skorla bitti.

İkinci yarıda da net gol pozisyonlarını bir türlü değerlendiremeyen Bayburt ve Samsun temsilcileri ikinci yarıyı da 0-0 skorla tamamladı. 15+15 toplamda 30 dakika uzatmalara gidilen ve 120 dakika oynanan maçta gol sesi çıkmazken, uzatmalarda da skor değişmeyerek 0-0 skorla sonlandı. 0-0 skorla sonuçlanan maçta penaltılara gidildi. 2 penaltı kaçıran ev sahibi takım Bayburtspor, 4-2 skorla Samsunspor’a yenildi. Samsunspor Kaptanı Soner Gül’ün son penaltısıyla 4-2 olan karşılaşma, Samsunspor’un üstünlüğüyle son buldu.