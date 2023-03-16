TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor, ligin 24’üncü haftasında Isparta 32 Spor’u konuk etti.

Genç Osman Stadyumu’nda oynanan maçı Levent Gümüşdere, Enes Biroğlu, Tuncay Ercan üçlüsü yönetti. Ligde tutunma mücadelesi veren ve 11 puanda olan Bayburt Özel İdarespor 10’uncu dakikada Isparta kalesini yokladı ancak top direkten geri döndü. 17’nci dakikada köşe vuruşu kullanan ev sahibi takım Bayburtspor, kalecinin kalede olmadığı anı iyi değerlendiremedi, net gol şansını geri tepti. 23’üncü dakikada sesler yükseldi ve Isparta oyuncusu Ömer Kandemir, kırmızı kart gördü, takımını Bayburtspor karşısında 10 kişi bıraktı. 31’inci dakikada Cemal Kızılateş ara pasla buluşarak oyuncuların arasından sıyrılıp topu kaleye gönderdi. 10 kişiyle mücadele veren Isparta 32 Spor Bayburt Özel İdare Spor karşısında 1-0 üstün hale geldi.

3 dakika uzatma verilen ilk yarı, Isparta 32 Spor’un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıya kararlı başlayan Isparta 32 Spor, 75’inci dakikada Bayburtspor kalesini yokladı, hızlı atak geliştiren Ispartaspor oyuncusu topu sert bir şekilde kaleye gönderdi, top dışarı çıktı. 10 kişi karşısında beraberlik golünü arayan Bayburtspor 85’inci dakikada gole İbrahim Halil Öner ile uzandı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 6 dakika uzatma verilen maç, Isparta 32 Spor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bayburt Özel İdarespor, ligin 25’inci haftasında deplasmanda Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor ile karşılaşacak.