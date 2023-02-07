Yaşanan deprem sonrası Bayburt’ta yardım kampanyaları peş peşe geldi.

Yaşanan deprem sonrası Bayburt’ta yardım kampanyaları peş peşe geldi.

Bayburt Belediyesinin başlatmış olduğu ’Haydi Bayburt Depremzedeler İçin El Ele Verme Zamanı’ kampanyasıyla vatandaşlar akın akın yardıma koştular. Temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra kıyafet, battaniye, ısıtıcı yardımında bulunan vatandaşlar Bayburt Belediyesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu, başlatılan kampanyada 10 tır yardım malzemesi kısa sürede toplandı. Büyük, küçük demeksizin herkesin yardıma koştuğu Bayburt’ta vatandaşlar az çok demeden yardımda bulunarak, enkaz altında kalan vatandaşlar için dualar ettiler. Yapılan yardımlar karşısında etkilenen Bayburtlu bir kadın duygu dolu anlar yaşadı. Depremzedelere duasını esirgemeyen gözü yaşlı kadın, "Atkı, bere, battaniye, yiyecek getirdik. Yardımları görünce çok duygulandım, biz de depremzedelerin yerinde olabilirdik. Allah yardımcıları olsun inşallah. Oğlumun 3 arkadaşı enkaz altında. Rabbim hepsine yardım etsin" dedi.

10 tır dolusu yardım malzemesi yarın deprem bölgelerine ulaştırılacak

Başlatılan kampanyaya Bayburtluların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra özellikle Bayburt halkı gerçek manada depremzedelere yardım etme adına büyük gayret sarf etti. Büyük bir çalışma içerisinde oldular. Kısa bir zaman zarfında gıda ve diğer ürünlerden oluşan yaklaşık 10 kamyonumuzu hazır hale getirdiler. Allah nasip ederse yarın yardım kamyonlarımız deprem bölgelerine gönderilmek üzere yola çıkacaklar. Bayburt insanının içten ve samimi yardımlarını ulaştıracaklar. Rabbim bu felaketleri bize tekrar göstermesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Tüm deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza Bayburt’tan sevgiler, saygılar gönderiyoruz" şeklinde konuştu.