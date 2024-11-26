Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bayburt’ta vatandaşlar çatı ve balkon temizliği gerçekleştiriyor. Lapa lapa yağan karın çatılarda birikmesi hem sürücülere, hem de yayalara zor anlar yaşatırken, bazı duyarlı vatandaşlar çatılardan düşecek olan kar kütleleri nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına kolları sıvayıp, küreklerle çatı ve balkon temizliğine girişti. Bir vatandaşın altta, diğerinin çatı üzerinde durarak yaptığı çatı küreme mesaisinde, yoldan geçen vatandaşlar kontrol edilerek kürek dolusu karlar çatıdan aşağı bırakılıyor. Kontrollü yapılan kar temizliğinde, çatıdan yola bırakılan karlar, vatandaşlar tarafından kenarlara süpürülüp yol ortasından kaldırılıyor.

Kaynak: iha