Soğuk havaların iyiden iyiye kendini hissettirdiği Bayburt’ta vatandaşlar dondurucu soğuklar karşısında kat kat giyinerek kendini koruyor.

Soğuk havaların iyiden iyiye kendini hissettirdiği Bayburt’ta vatandaşlar dondurucu soğuklar karşısında kat kat giyinerek kendini koruyor.

Kar yağışının olmadığı Bayburt’ta kuru soğuk ve ayaz hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kısmen donan Çoruh Nehri’nde ise misafir yeşilbaş ördekler serin sulara dalıp çıkarak görenleri kendine hayran bırakıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının eksi 3 ile 5 derece arasında değişkenlik gösterdiği Bayburt’ta gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldü. Sibirya soğukluklarının yaşandığı Bayburt’ta çeşmeler, süs havuzları ve Çoruh Nehri dondu. Kar yağışıyla birlikte soğuk havanın yerini ılıman havaya bırakacağını söyleyen vatandaşlar, kar yağışını dört gözle beklediklerini bildirdiler.

Kat kat giyindi yine de üşüyor

Soğuğa karşı 5 kat kazak giyinerek önlem alan Şinasi Budak isimli vatandaş, havanın çok soğuk olduğunu belirterek, hasta olmamak adına kat kat giyindiğini söyledi. "Gece sakın dışarı çıkmayın donarsınız" diyerek konuşan Budak, "Görüldüğü üzere Bayburt çok soğuk. Birinci ayın ortalarındayız, 5 tane kazağı üst üste giymişiz. Gece dışarıya sakın çıkmayın, dondurucu soğuk var. Kim dışarıya çıkarsa donmuştur, bu bilesiniz" ifadelerini kullanarak olaya şakayla yaklaştı.

Soğuktan tıbbi maskeyle korunmaya çalışan bir diğer vatandaş Kadriye Tüfekçi ise, "Havalar çok soğuk, Bayburt’ta yaşamak hiç kolay değil. Maskeyi üşüdüğüm için, soğukta hasta olmamak için takıyorum" diyerek konuştu.

Hollanda’dan Bayburt’a kar için gelen gurbetçi hayal kırıklığı yaşadı

49 senedir Hollanda’da yaşayan Nail Torunoğlu isimli gurbetçi vatandaş bu sene Bayburt’a hiç kar yağmadığını belirterek, kar hevesiyle geldiği Bayburt’tan üzgün bir şekilde ayrılacağını sözlerine ekledi. "Kar yok diye üzülüyoruz" diyerek konuşmasına devam eden Torunoğlu, "Hollanda’dan Bayburt’a kar göreyim diye geldim ama kar yok. Olsun soğuk hava var, soğuğu memnun etti bizi. Hollanda’da 49 senedir deniz seviyesinin altında yaşıyorum o yüzden Bayburt’ta kar görme hevesim vardı ama ne yazık ki elimiz boş döneceğiz" ifadelerini kullandı.

"Eski kışlar kalmadı"

Bayburt’ta son birkaç yıldır kış mevsiminin eski kışlara nazaran soğuk geçmediğine dikkat çeken İlhan Gülhan isimli vatandaş, Bayburt’un soğuğuna alışkın olduğunu ifade ederek, "Eski kışlar şimdi kalmadı. Bayburt yine soğuk ama bu soğukların daha sertini gördüğümüzden bu soğuk havalar bizi etkilemiyor. Mevsimler değişti, Bayburt’ta eskiden 9 ay kış vardı şimdi ise 3 ay kış var. Ocak, Şubat, Mart soğuk geçiyor. Bilemedin 4 ay soğuğumuz var" şeklinde konuştu.