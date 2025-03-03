Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü genç Ar-Ge birimi bünyesinde şiir programı düzenlendi. Programda, öğrenciler birbirinden güzel şiirleri ustalıkla seslendirdiler.

’Her Şiirin Bir Hikayesi Vardır’ şiir programı kapsamında Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bayburt Güzel Sanatlar Lisesi tarafından şiir seslendirme programı gerçekleştirildi. Öğrenciler, farklı enstrümanlarla hem çaldılar, hem de şiir okudular. Türk şairlerin şiirlerinin seslendirildiği program, büyük beğeni ve alkış toplarken, öğrencilerin performansları göz doldurdu. Programın sonunda öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri tarafından teşekkür belgeleri verildi. Öğrencilere belgelerinin verilmesinin ardından program sona erdi.