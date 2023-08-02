Türk Boks Milli Takımı’nın Bayburtlu yıldızı Toprak Salman Avrupa Şampiyonu oldu.

Romanya’nın Ploieşti şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası 75 kilo finalinde ringe çıkan milli sporcu Toprak Salman, Ermenistanlı rakibi Albert Harutyunyan’ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Türk Boks Milli Takımı’nın en güvendiği isimlerden biri olan Toprak Salman, ilk uluslararası madalyasını kazandığı şampiyonada kendisine güvenenleri haklı çıkardı.

Bayburt Belediyesinin sponsorluğunu üstlendiği Salman’ı tebrik eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bayburtlu Milli Boksörümüz Toprak Salman Romanya’nın Ploieşti şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Avrupa Boks Şampiyonası finalinde 75 kiloda rakibini mağlup ederek, Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı. Bizleri gururlandıran genç sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.