Bayburt Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü organizasyonuyla, Bayburtlu emeklilere yönelik gezi programı düzenlendi. Emeklilere, komşu il Erzurum’un tarihi mekanları gezdirildi. Erzurum’a yapılan gezide Ulu Camii, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi, Abdurrahman Gazi Türbesi, Aziziye ve Mecidiye Tabyaları gezdirilerek, bilgilendirme yapıldı.

Bayburt Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 2024 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ’Emekliler Yılı’ olarak ilan edildiğini, bu kapsamda kendilerinin de üniversite ile ’Yenilenme Üniversitesi’ projesine imza attıklarını dile getirdi. Emeklilere yönelik çalışmalar kapsamında Erzurum iline kültürel gezi düzenlediklerini söyleyen Deniz, “Gerçekleştirilen gezimizde ilk durağımız olan Kop Şehitler Abidesinde şehitlerimizin ruhuna Fatihaların okunması ardından, Erzurum ilimizin Ulu Camii, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi, Abdurrahman Gazi Türbesi, Aziziye ve Mecidiye Tabyaları gibi tarihimize ışık tutan birçok tarihi yerleri rehberimiz eşliğinde gezilerek unutulmaz bir gün yaşandı.Gezimiz ile ilgili olarak emeklilerimizden alınan geri dönüşlerde bu kadar güzel olacağını tahmin etmediklerini, beklentilerinin çok ötesinde gerçekleştiğini belirterek katkısı geçen herkese teşekkürlerini ifade etmişlerdir. Bizler de bu gezimizin gerçekleşmesinde çok büyük katkıda bulunan sayın Valimiz Mustafa Eldivan’a, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve gezimize iştirak eden kıymetli emeklilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.