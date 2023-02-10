Bayburtlu çiftçiler ve besiciler deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak adına ahırdaki hayvanlarını bağış yapmak üzere satılığa çıkardılar. Bayburt’ta vatandaşların seferber olduğu destek kampanyasına birçok köyden ve mahalleden besici, büyük ve küçükbaş hayvanlarını bağışlayarak katkıda bulundu.

Bayburtlu çiftçiler ve besiciler deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak adına ahırdaki hayvanlarını bağış yapmak üzere satılığa çıkardılar. Bayburt’ta vatandaşların seferber olduğu destek kampanyasına birçok köyden ve mahalleden besici, büyük ve küçükbaş hayvanlarını bağışlayarak katkıda bulundu.

Toplam 61 hayvanın bağışlandığı yardım kampanyasında 8 büyükbaş, 30 küçükbaş, 6 düve, 5 keçi, 5 koyun, 2 tosun, 2 dana, 2 koç ve 1 buzağı besiciler tarafından Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne satılıp, parasının deprem bölgesine gönderilmesi için teslim edildi. Depremdeki yıkımın çok büyük olduğunu, bu yıkımın devletin öncülüğünde milletçe el ele onarılacağını belirten besiciler, Bayburt halkının desteğini en üst düzeyde verdiğini söylediler.

Eymür köyü muhtarı Adem Boncuk’un 5 küçükbaş ve 1 büyükbaş bağışıyla başlatmış olduğu kampanyaya diğer besicilerde katılarak destek vermeye başladılar. 6 hayvanın bağış yapıldığı yardım kampanyasında duyarlı besicilerin katılımlarıyla bağış yapılan hayvan sayısı bir anda 61’e yükseldi ve bağışlar hız kesmeden devam ediyor.

Çamdere köyü besicilerinden Fahrettin Kavcıoğlu, 1 düve bağışlayarak depremzedelere destek oldu. Örnek teşkil etmek adına böyle bir katkıda bulunduğunu söyleyen Kavcıoğlu, bu katkının Bayburt genelindeki besicilere yayılarak büyüyeceğini belirterek, "Bayburt bu tür konularda gösterdiği duyarlılıkla bilinir. Ben inanıyorum ki besicilerimiz böyle bir şeyi seve seve yaparlar. Allah devletimizin, milletimizin yardımcısı olsun" dedi.

Öte yandan Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü de besici ve çiftçilerin yardımlarını sosyal medya üzerinden duyurarak, besicilere ulaşmak isteyen vatandaşlar için bağışta bulunan vatandaşların irtibat numaralarını, hayvanların bilgilerini paylaştı.

Bununla birlikte Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü, depremzede bölge halkının ekmek, su ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bakanlığın koordinesinde müdürlük olarak ’Bir Nefes Ol’ kampanyası başlattıklarını duyurarak, tüm çiftçileri Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğüne destek vermeye davet etti.