Bayburtlu berberler deprem bölgesinde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Bayburt Terziler, Berberler ve Ayakkabıcılar Esnaf Odası bünyesinde faaliyet gösteren berberler, depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı deprem bölgesinde önemli rol üstlenmeye devam ediyor. Depremin ardından bölgeye giderek oradaki vatandaşların tıraş ihtiyaçlarını karşılayan Bayburtlu berberler 10 günlük aranın ardından yeniden deprem bölgesine gitti.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde yaşayan vatandaşlara hizmet etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Bayburt Terziler, Berberler ve Ayakkabıcılar Esnaf Odası Yunus Çil, devletin bütün imkanları ile deprem bölgesinde olduğunu söyledi.

Oda olarak bölgeye gitme kararı aldıklarını ve bölgede oldukları sürece belirli alanlarda insanları tıraş ettiklerini söyleyen Çil, "Büyük acılar çektik ama bir yandan da hayat devam ediyor. Bölgede böyle bir eksikliğin olduğunu görüyorduk. Kararımıza arkadaşlar da destek çıktı. Daha önceden bir grup arkadaşla gitmiştik. Şimdi de başka bir grupla gittik. Oradaki insanların yüzlerinde biraz olsun tebessüm bırakabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Çil, kendi işlerini bırakarak bölgeye giden tüm üyelerine ve kendilerine destek çıkan herkese teşekkür etti.