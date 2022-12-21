Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve bugüne kadar 1 milyon aileye ulaşan "Aile Okulu" projesiyle 81 ilde ve birçok farklı alanda aileler desteklenmeye devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve bugüne kadar 1 milyon aileye ulaşan "Aile Okulu" projesiyle 81 ilde ve birçok farklı alanda aileler desteklenmeye devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bugüne kadar bin 122 Bayburtlu aileye Halk Eğitimi Merkezleri ve okullarda aile içi iletişim becerileri, ahlaki gelişim, sosyal ve duygusal beceri gelişimi, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, akran ilişkileri, sağlıklı ve fiziksel aktivite, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı alanlarında açılan kurslarda eğitimler verildi.

’Aile Okuluyla aile içi iletişim güçleniyor’

Eğitimlerini alan 379 öğretmenin rehberliğinde verilen 44 saatlik kurslarda aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi amaçlanıyor. Farklı konulardaki eğitimlerle aileler bu alanlarda bilinçlenirken aile içi iletişimler daha da güçlenmeye devam ediyor. Aile Okulu projesi çerçevesinde Milli İrade Anadolu Lisesinde ailelere kurs veren Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinden Müdahir Daştan, “Bakanlığımızın açmış olduğu ve bizim de çok kıymet verdiğimiz Aile Okulu projesi dahilinde önce eğitici eğitimleri aldık. Aldığımız eğitimleri velilerimize ulaştırmak için heyecanla bekledik. Açıkçası ben de bir veli olduğum için bu eğitimlerin önemli olduğuna inanıyorum. Nitekim kurslara başladıktan sonra ailelerin yeteri kadar istekli olduklarını gördüm. Ancak ailelerin daha fazla katılım sağlamasını istiyoruz ve bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aile Okulu projesi, belki de Cumhuriyet tarihimizin en güzel projelerinden biri olmuştur. Bu proje sayesinde ailelerimizle sohbet ortamında dersler işleyerek onların tecrübelerine katkıda bulunuyoruz. Ailelerin hangi olumsuz durumlarda hangi tavrı sergilemeleri, güçsüz veya yetersiz kaldıkları durumlarda kimlere ve nerelere başvurmaları gerektiği veya nasıl yardım alabilecekleri hususlarında onlarla bilgilerimizi paylaşıyoruz. Velilerin de bu kurslardan ziyadesiyle faydalandığını umuyorum" diyerek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kursiyerlerden Öznur Ateş ise “14 yıldır bu okulda çalışıyorum. Çocuklarım başka okullarda okuyor fakat ben burada çalıştığım için günlük işlerimi bitirdikten sonra buradaki kurslara katılıyorum. Kurslarda ailem ve çocuklarım için faydalı bilgiler öğreniyorum. Bu bilgileri inşallah evde uygulayacağım. Kursu açanlardan da öğretmenlerimizden de Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Bakanlığımızın imza attığı proje ile rasyonelleşen dünyada ailelerimizin kendi bilgi ve becerilerini bilimsel bilgilerle desteklemeleri ailelerimiz ve çocuklarımız açısından daha verimli olacaktır" şeklinde konuşarak, Aile Okulu projesi kurslarına daha fazla katılım sağlamaları için ailelere çağrıda bulundu.