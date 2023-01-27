Bir ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görme hayalini gerçekleştiren 88 yaşındaki Alime Yavuz, bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köyüne davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köyüne gelmesini çok istediğini belirten Alime Nine, “Ona ekmek ve kete pişireceğim” dedi.

Bir ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görme hayalini gerçekleştiren 88 yaşındaki Alime Yavuz, bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köyüne davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köyüne gelmesini çok istediğini belirten Alime Nine, “Ona ekmek ve kete pişireceğim” dedi.

2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri Töreni’nde, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ne ödül verilirken Kenan Yavuz’un 88 yaşındaki annesi Alime Yavuz’da sahneye çıkarak hem rüyalarında gördüğü hem de hayalini kurduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştı. 21 senedir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu belirten Alime Nine, şimdiki hayalinin Cumhurbaşkanını Bayburt’taki köyde ağırlayıp Cumhurbaşkanına kete pişirmek olduğunu söyledi.

“21 senedir Cumhurbaşkanıyla görüşmeyi çok arzu ediyordum”

Duygu ve düşüncelerini ifade eden Alime Yavuz, “21 senedir Cumhurbaşkanıyla görüşmeyi çok arzu ediyordum. En son rüyamda gördüm, gerçekte de gördüm. Gördüğüm zaman hüzünlendim, ağladım. ‘Ben nereye çıktım, nereye geldim’ dedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan; yetimleri sevindirdi, ihtiyarların ve yetimlerin elinden tuttu, Allah deyip işine başladı. Cami yaptı, İmam Hatip’leri açtı, hastalara yardım etti. İlaç almak için kuyruğa girerdik ama şimdi ilaçlar eve geliyor” dedi.

“Ekmek ve kete pişireceğim”

Cumhurbaşkanını Bayburt Beşpınar köyüne davet eden Alime Yavuz, “Cumhurbaşkanının köye gelmesini çok istiyorum. O’na tandır yapacağım, ekmek ve kete pişireceğim” şeklinde konuştu.

“Rüyalarında görüyordu”

Annesi Alime Yavuz’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la tanışma sürecini anlatan işadamı Kenan Yavuz, “Çok arzu ettiği, hayal ettiği, rüyalarında gördüğü bir konuydu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülünü kazanınca, törenin de Cumhurbaşkanımızın riyasetinde olacağını öğrenince anneme; ‘Hazırlan seni Ankara’ya götüreceğiz, fırsat olursa Cumhurbaşkanımız da onaylarsa tanıştıracağız’ dedik. O günden beri heyecanlandı, hazırlandı. ‘Kete yapacağım, götüreceğim’ diye tutturdu ama biz keteyi oralara nasıl sokacağız, götüreceğiz dedik. Köye eve gelince orada keteyi yapar ikram edersin, daha güzel olur diye düşündük” ifadelerini kullandı.

“Annem, Cumhurbaşkanımızın hizmetlerini zaman zaman anlatırdı”

Alime Yavuz’un kızı Özgür Yavuz ise, “Annem, Cumhurbaşkanımızın hizmetlerini zaman zaman böyle hep anlatırdı. Biz, onu videoya alırdık: ‘Nasıl gönderelim, ulaştıralım bu övgülerini, beğenisini’ derdik ama sonunda bunları kendi ağzıyla söylemesi gerçekten büyük bir tevafuk oldu” dedi.