Bayburt Belediyesinin başlatmış olduğu yardım kampanyasına kayıtsız kalmayan ve yardıma koşan 10 yaşındaki Muhammet Emin Bahadır, ailesiyle birlikte kuyumcuya giderek kumbarasında biriktirdiği paralarla altın aldı. Yaklaşık 2 bin küsür lira değerinde olan altını deprem bölgesine yardım amaçlı gönderen minik Muhammet Emin’in davranışı yürekleri ısıttı.

Bayburt Belediyesinin başlatmış olduğu yardım kampanyasına kayıtsız kalmayan ve yardıma koşan 10 yaşındaki Muhammet Emin Bahadır, ailesiyle birlikte kuyumcuya giderek kumbarasında biriktirdiği paralarla altın aldı. Yaklaşık 2 bin küsür lira değerinde olan altını deprem bölgesine yardım amaçlı gönderen minik Muhammet Emin’in davranışı yürekleri ısıttı.

Bayburt Belediyesi önüne annesi ve babaannesiyle gelen kendi küçük yüreği büyük minik yardımsever, elinde sıkı sıkı tuttuğu altını Bayburt Belediye Başkanı yardımcısı Süreyya Türkmenli’ye vererek, Kahramanmaraş’a göndermesini istedi. Küçük Muhammet Emin’in düşünceli davranışı karşısında gözleri dolan Türkmenli ise duygu dolu anlar yaşadı.

Yol boyunca araçlarıyla yardım götüren vatandaşlara rastlanılan Bayburt’ta Alper Yıldırım, Yakup Koloğlu ve Onur Köse isimli 3 arkadaş aracın bagajına doldurdukları yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmak için seferber oldular.

3 arkadaşın arkasından gelen bir Bayburtlu genç ise aracın arka kısmının ayakkabı, battaniye ve kışlık kıyafetlerle dolu olduğunu belirterek, temel gıda malzemesi almak için marketin yolunu tuttuklarını söyledi. Yaşanılan şu zor günlerde tek yürek olan Bayburtluların yardım seferberliği ise bir nebze olsun yüzleri güldürdü, yürekleri ısıttı.