Akademisyenler Doç. Dr. Ferdi Güzel, Doç. Dr. Kürşad Kara ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Akpınar’ın 8 yıllık saha araştırmalarının ve yoğun çalışmalarının bir ürünü olan “Bayburt Yöresi Söz Varlığı" kitabı, Bayburt Kültürü ve Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAKÜTAM) koordinasyonunda yayımlandı. Kitap, Bayburt yöresine ait söz varlığını kayıt altına alarak, dilin ve kültürel belleğin korunmasına önemli bir katkı sunuyor.

Raflardaki yerini alan kitap hakkında konuşan yazarlar, şunları söyledi:

“Teknolojinin ve bilimin hızla gelişmesi, eğitim olanaklarının genişlemesi ve standart yazı dilinin günlük hayatta yaygınlaşması, ağızların kullanımını giderek azaltıyor ve yerel söz varlığı unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Ancak ağızlar, yazı dilini zenginleştiren ve Türk dilinin tarihsel sorunlarının çözümüne katkı sunan önemli birer kültürel miras unsuru olarak varlıklarını sürdürüyor. Bayburt yöresine ait bu söz varlığı, Anadolu’nun kuzeydoğusunda, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Bayburt’un coğrafi konumu ve nispeten kapalı bir yerleşim yeri olma özelliği sayesinde büyük oranda korunmayı başarıyor. Bayburt ağzı, Doğu Anadolu ağızları ve Doğu grubu ağızlarının karakteristik özelliklerini barındırmakla kalmıyor, aynı zamanda Rize ve Trabzon gibi komşu illerin köylerinde konuşulan Karadeniz ağızlarıyla da benzerlik gösteriyor. Bu durum, Bayburt ağzının yalnızca bölgesel bir değer taşımadığını, aynı zamanda farklı ağızlar arasında bir köprü niteliğinde olduğunu kanıtlıyor.”

Kitapta, Bayburt yöresine özgü kelimeler, deyimler ve atasözleri detaylı bir şekilde ele alınarak kayıt altına alınmıştır. Eser, bölgedeki sözlü kültürün ve dil mirasının korunmasında akademik bir rehber olma özelliği taşıyor.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, raflarda yerini alan kitabın hazırlanmasında emeği geçen akademisyenler ve BAKÜTAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Eşki ile bir araya geldi. Rektör Türkmen, kitabın Bayburt’un sözlü kültür belleğini korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. Ayrıca, sürdürülebilirlik kavramının dil ve kültür açısından taşıdığı öneme değinerek, bu tür çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirtti.

Yurt genelinde satışa sunulan kitap sadece Bayburt için değil, Türkiye’nin dil ve kültür tarihi açısından da büyük bir öneme sahip. Akademisyenlerin özverili saha çalışmaları ve bilimsel yöntemlerle hazırlanan bu eser, Bayburt ağzını ve söz varlığını gelecek kuşaklara aktararak kültürel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı amaçlıyor.