Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisi artırdı.

Mart ayının son günlerinde hava sıcaklığında düşüş yaşanırken yüksek kesimlerde kar yağışı görülüyor. 2300 rakımlı Bayburt - Erzurum kara yolu üzerindeki Kop Dağı Geçidinde yağan kardan zemin beyaza bürünürken Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar ve tipi Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde de etkisini artırırken ulaşımda aksamalar yaşanmaması için çalışmalar sürdürülüyor.

Meteorolojiden, hava sıcaklıkların bugünden itibaren 8 ila 10 derece azalarak mevsim normali altında seyredeceği belirtilerek kuvvetli kar yağışı ve kuvvetli fırtına ile birlikte meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı yer yer tipi ve görüş mesafesinde azalma, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.