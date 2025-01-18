Bayburt Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Fatih Gürbüz, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevine ise Doç. Dr. Bünyamin Alım atandı.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, atamalar kapsamında, önceki Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahir Kadakal ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Murat Kul’a üniversiteye katkılarından dolayı teşekkür ederken, görevi devralan yeni yöneticiler düzenlenen törenle görevlerine resmen başladılar.

Rektör Türkmen, yeni atamalarla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Bayburt Üniversitesi olarak, akademik başarılarımızın yanı sıra yönetsel gücümüzle de örnek teşkil etmeyi hedefliyoruz. Bugün atamasını gerçekleştirdiğimiz yeni yöneticilerimiz, alanlarında uzman, başarılı akademik geçmişleri ve güçlü liderlik vasıflarıyla üniversitemizi daha ileriye taşıyacaklardır. Göreve gelen Prof. Dr. Fatih Gürbüz ve Doç. Dr. Bünyamin Alım hocalarımıza güvenimiz tamdır. Bu atamalarla birlikte, akademik mükemmeliyet anlayışımızı daha da ileriye taşımak ve üniversitemizin kalite standartlarını güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."