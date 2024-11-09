Bayburt Üniversitesi, Akdeniz’in en kapsamlı bilimsel ortaklık platformu MediCore’un yönetim kurulunda yer alacak.

Akdeniz ülkelerinin direncini artırmayı amaçlayan “Akdeniz Topluluğu Dirençliliği” (Mediterranean Community Resilience - MediCoRe) bilimsel ortaklık platformunun 2. Genel Kurul Toplantısı çevrim içi olarak gerçekleşti. Toplantıda, platformun yönetim kurulu üyeleri belirlendi ve Türkiye’yi temsil eden üyeler arasında yer alan Bayburt Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Ümit Yıldırım, yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Doç. Dr. Ümit Yıldırım’ın yönetim kurulu üyeliği, Bayburt Üniversitesinin uluslararası iş birliği ve bölgesel dirençliliğin artırılması konusundaki çabalarını bir adım ileri taşıyor. Bu güçlü ortaklık, Akdeniz ülkeleri arasında bilgi alışverişi ve ortak projelerle gelecekte daha sürdürülebilir ve dirençli bir toplum inşasını hedefliyor.

MediCore platformunun yönetim kurulunda Bayburt Üniversitesini temsil eden Doç. Dr. Ümit Yıldırım’ın yanı sıra şu isimler yer alıyor:

Chrysostomos Stylios (Athena Research Center - Yunanistan)

Nisrine Iouzzi (Fas Su ve Ekipman Bakanlığı, Limanlar ve Deniz Kamu Mülkü Müdürlüğü)

Fadoua Hamza (El Tunis Üniversitesi - Tunus)

Manuel Sapiano (EWA - Malta)

Rami Abboud (University of Balamad - Lübnan)

Türkiye’den Bayburt Üniversitesinin yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinin de imzacı olarak katıldığı MediCoRe iş birliği, toplamda 16 Akdeniz ülkesinden 36 üniversiteyi bir araya getiriyor. Bari Politeknik Üniversitesi İnşaat, Çevre, Arazi, Yapı Mühendisliği ve Kimya Bölümü tarafından koordine edilen bu ağ, Akdeniz üniversiteleri arasında dayanışmayı güçlendirmek ve bölgenin karşılaştığı zorluklara yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla kuruldu. İtalya, Yunanistan, Lübnan, Tunus gibi birçok Akdeniz ülkesinden üniversitelerin destek verdiği MediCoRe, bölge genelinde dirençliliği artırmaya yönelik projelere imza atacak.