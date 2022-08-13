Konya’da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunlarında yarışan Bayburt Üniversitesi öğrencileri Necla Şahin Bocce Role Basamak Disiplininde Altın Madalya; Deniz Dağdelen Taekwondo 54 KG kategorisinde Gümüş Madalya ve Neşe Şahin Bocce Altın Nokta Disiplininde Bronz Madalya kazandı.

Konya’da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunlarında yarışan Bayburt Üniversitesi öğrencileri Necla Şahin Bocce Role Basamak Disiplininde Altın Madalya; Deniz Dağdelen Taekwondo 54 KG kategorisinde Gümüş Madalya ve Neşe Şahin Bocce Altın Nokta Disiplininde Bronz Madalya kazandı.

Birçok uluslararası ve ulusal şampiyonada Türkiye’yi ve Bayburt Üniversitesini başarıyla temsil ederek madalyalar toplayan sporcular, 5. İslami Dayanışma Oyunlarını da boş geçmeyerek ’Şampiyonların Üniversitesi’ ekolünü bir kez daha tüm dünyaya duyurdu. Bayburt Üniversitesinde yüksek lisans eğitimlerini başarıyla sürdüren millî sporcular, İslam Coğrafyasını yakınlaştırmak üzere sportif köprüler kurmayı amaçlayan anlamlı şampiyonada, 56 ülkeden 3000’in üzerinde sporcunun ortak olduğu ve milyonların tanıklık ettiği Oyunlar tarihine isimlerini gururla yazdırdılar. Bayburt Üniversitesi, sporcularının Bocce’de bir altın ve bir bronz, Taekwondo’da ise bir gümüş olmak üzere toplamda üç madalya kazandığı Oyunlarda en başarılı üniversiteler arasında yer aldı.

Bayburt Üniversitesi ekolünün ’Şampiyonlar’ ekolü olduğuna dikkat çeken sporcular, millî temsil ruhunun rekabet ve dayanışmayı bir arada yaşatan bir güç olduğunu vurguladılar. Şampiyonada en önemli başarı hissinin kendilerini gerçekleştirmek olduğunu söyleyen şampiyon sporculardan Necla Şahin, "Bize güvenen ve hazırlık sürecinin her aşamasında başarıya giden yolu ilmek ilmek işleyen üniversitemiz, her daim sınırlarımızı aşmayı öğretti" dedi. Oyunların Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşmesinin önemi üzerinde duran Deniz Dağdelen, "Şampiyonada anlamlı bir kavramın bizleri bir araya getirmesi, kazandığım madalyayı daha özel kıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. Neşe Şahin ise "Hocamız, Rektörümüz ve Federasyon Başkanımız Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e bize olan desteği ve inancı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Rektör Türkmen, öğrencilerinin başarısıyla gurur duyduğunu ifade etti. Rektör Türkmen tebrik konuşmasında, "Emek, başarıya endeksli bir kavram olmasa da amacına ulaşmış her alın terinin sporun tarihine atılmış bir imza olduğuna inanıyoruz. Birçok kez Bocce’nin ve Taekwondo’nun ana yurdu sayılan ülkelerin sporcularını bile geride bırakan sporcularımız, emek, eğitim ve inanç kavramlarının harç olduğu bir başarıya son parçayı eklediler. Bizim için başarı, gerçekleşme anından öncesinde, ilk adımda başlayan ve sürekli devam eden bir öğrenme sürecidir. Bunu sağlamak ve ülkemize madalyalar kazandırmak paha biçilemez bir duygu. Değerli öğrencilerim Necla Şahin’i, Deniz Dağdelen’i ve Neşe Şahin’i, temsil ettiğim tüm kurumsal paydaşlarım ve milletim adına gururla tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.