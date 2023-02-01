Milyonlarca matbu (basılı) ve elektronik kaynak ile bilgi evrenine açılan bir merkez olma özelliği taşıyan Bayburt Üniversitesi Kütüphanesi, zengin koleksiyonunu sürekli geliştirme stratejisi sayesinde 100 bininci basılı eserini raflara koydu. Cumhuriyetin 100. yılına bir atıf olan bu anlamlı başarı vesilesiyle 100 bininci kayıtlı eser olan Mehmet Âkif Ersoy’un Safahat’i Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Arif Erkul tarafından Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e takdim edildi.

Milyonlarca matbu (basılı) ve elektronik kaynak ile bilgi evrenine açılan bir merkez olma özelliği taşıyan Bayburt Üniversitesi Kütüphanesi, zengin koleksiyonunu sürekli geliştirme stratejisi sayesinde 100 bininci basılı eserini raflara koydu. Cumhuriyetin 100. yılına bir atıf olan bu anlamlı başarı vesilesiyle 100 bininci kayıtlı eser olan Mehmet Âkif Ersoy’un Safahat’i Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Arif Erkul tarafından Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e takdim edildi.

Onlarca veri tabanı, 5 milyonun üzerinde elektronik kaynakla tam anlamıyla bir ’büyük veri (big data)" evreni olan kütüphanede, öğrenci ve akademisyenlerin istifade etmesi için sürekli geliştirme stratejisi uygulanan basılı koleksiyon/envanter kaydı 100 bine ulaştı. Mehmet Akif Ersoy’un Safahat isimli eseri 100 bininci eser olarak kayda geçerken, ilerleyen yıllarda sayının katlanarak artması hedefi belirlendi. Rektör Türkmen’i makamında ziyaret ederek Safahat isimli eseri takdim eden Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Erkul, nitelikli büyüme modelini emin adımlarla hayata geçirdiklerini ifade etti. Eserin müstakil kaydında 100 bine ulaştıklarını ancak bir eserin birden fazla kopyasını sundukları için eser sayısının çok daha fazla olduğunun altını çizen Erkul, destekleri için Rektör Türkmen’e teşekkür etti.

Cumhuriyetin 100. yılı ile Türkiye Yüzyılı vizyonunu bütünleştiren 100 sayısının tarihi işlevine vurgu yaparak söze başlayan Rektör Türkmen, "100 sayısı bizler için geçmişi ve geleceği simgeleyen bir tarihi misyonu da içeriyor. Bu sayıyı birçok etkinlik, sembol ve proje ile temsil etmek, Cumhuriyetimizin geleceği ile kuracağımız ilişkiyi de güçlendirecektir. Bugün kütüphanemizdeki basılı eser kaydının 100 bine ulaşması, sözünü ettiğim sembolik temsil ve onurlandırma hareketinin anlamlı bir yansımasıdır. Öğrencilerine, idari personeline ve akademisyenlerine geniş zamanlı ve işlevsel bilgiyi aktarmak için tüm altyapı çalışmalarında önemli mesafeler kat eden üniversitemiz, Türkiye’nin en zengin kütüphanelerinden birini kurmak üzere çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin büyüme modelini esas alan dokümantasyon yaklaşımımız daha nice eseri paydaşlarımıza kazandıracaktır. Daire Başkanımız Arif Erkul nezdinde başarıda emeği geçen herkesi tebrik eder, bu güzide eserlerin kullanıcılarına hayırlı olmasını dilerim." dedi.