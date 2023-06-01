Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) 29-30 Mayıs tarihlerinde Fatih Belediyesi ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği ÜNİLİG Fetih SporFest’teki Geleneksel Türk Okçuluğu Büyük Erkekler kategorisinde yarışan Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları takım halinde 3. olarak bronz madalya elde etti.

Büyük bir spor festivali olarak 5 farklı spor dalında binlerce sporcuyu ağırlayan Fetih SporFest, İstanbul’un fethinde büyük rol oynayan geleneksel Türk okçuluğunu onurlandıran yarışma kategorileriyle öne çıktı. 11 ilden 17 üniversite takımın yer aldığı turnuvada 41’i kadın, 42’si erkek olmak üzere toplamda 83 sporcu mücadele ederken, Büyük Erkekler kategorisinde koşulan finallere damga vuran Bayburt Üniversitesi GSK sporcuları bronz madalya başarısı gösterdi. Öğrenciler Hakan Ünlü, Ömer Okay, İsa Koç ve Miran Mert İlgin’in yer aldığı Bayburt Üniversitesi GSK, Afyon Karatepe Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesinin ardından podyuma çıkan 3. takım oldu.

Takım başarısı vesilesiyle tebriklerini ileten Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Geleneksel sporlarımız arasında önemli yere sahip olduğunu düşündüğümüz Okçuluk, her şeyden önce binlerce yıllık kültürel kodları taşıyan ortak mirasımızdır. Nasıl ki her spor dalı kendi kültürünü inşa ediyorsa Geleneksel Türk Okçuluğunun da bir kültürel işlevi vardır. Ancak bu işlevde diğerlerinden farklı olarak kültürün kendi sporunu inşa ettiği görülür. Üniversitemizin spor yönetimi vizyonunda en önemli ilkelerden biri olan geleneksel mirasın yaşatılması konusunda yürüttüğümüz altyapı ve sporcu yetiştirme çalışmalarının sonucunu aldığımızı görmek, memnuniyet verici. Takım halinde bronz madalya kazanan öğrencilerimizi, Spor Bilimleri Fakültemizin şampiyon sporcular yetiştirme hedeflerini gerçekleştirdikleri ve geleneksel mirasımızın yaşatıldığı önemli temsil alanlarında Üniversitemizin de yer almasına katkı sundukları için tebrik ederim. Umarım bir sonraki şampiyonada Fethin sembolleri arasında yer alan Geleneksel Türk Okçuluğunun şanına yaraşır başarıyı gösterir, atalarımızın mirasına olan sadakatimizi bir kez daha ispatlamış oluruz." dedi.