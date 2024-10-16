Bayburt Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleşti.

2024-2025 akademik yılı vizyonu ve bir önceki yılın değerlendirmesi gündemiyle toplanan Bayburt Üniversitesi Danışma Kurulu Toplantısına Bayburt’un kurum temsilcileri ve üniversite yönetimi geniş bir katılım gösterdi.

Toplantıda, şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan Bayburt Üniversitesi’nin yeni akademik yıl hedefleri ve şehirle kurduğu güçlü bağın sürdürülebilir kalkınma açısından önemi müzakere edilerek, şehrimizin ve üniversitemizin eğitimde mükemmeliyet vizyonu çerçevesinde; akademik başarıyı daha da yukarıya taşıyacak projeler, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve yerel kalkınmaya katkı sunacak iş birliği fırsatları detaylıca ele alındı.