Anadolu Üniversiteler Birliğinin 12 ili kapsayan Üniversite Tanıtım Fuarı dizisinin 8. fuarına ev sahipliği yapan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde aday öğrencilerle bir araya gelen Bayburt Üniversitesi, kariyer danışmanlığı ve üniversite tercih rehberliği başta olmak üzere öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Kosova’da düzenlenen uluslararası fuarda aday öğrencilerin öncelikli tercihleri arasına adını yazdıran Bayburt Üniversitesi, bölgesel tanıtım etkinliklerini de hız kesmeden sürdürüyor. Erzincan, Gümüşhane ve Erzurum öncelikli bölgesel tanıtım etkinliklerinde lise öğrencilerine kariyer ve tercih danışmanlığı ziyaretleri gerçekleştiren Bayburt Üniversitesi, Anadolu Üniversiteler Birliğinin Erzincan’da düzenlediği Tanıtım Fuarında da tercih döneminin parlayan yıldızı olmak adına önemli adımlar attı. Birçok saygın üniversitenin temsil edildiği fuarda Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü üst yönetimiyle stant açan Bayburt Üniversitesi, öğrencilerin bölgesel tercih ve kariyer planlama konusunda merak ettikleri birçok soruya verdiği yanıtlarla yoğun ilgi gördü. Bayburt Üniversitesi standını ziyaret eden öğrencilerin ortak reaksiyonu ise "Bayburt Üniversitesinin bu kadar sosyal yönlü ve öğrenci odaklı olduğunu bilmiyorduk. Kesinlikle tercih edilebilir" oldu. Spor, proje ve dijitalleşme başarılarının büyük ilgi uyandırdığı öğrenciler, Bayburt Üniversitesinde öğrenci yaşamına ilişkin daha fazla bilgi talep ederek sosyal medya etkileşimlerini takip etmeye başladılar.

Fuarın atmosferi hakkında açıklama yapan Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bünyamin Alım, "Üniversite hayali kuran öğrencilerin tercihlerini belirleyen faktörleri analiz ettiğimizde, kariyer ve yaşam danışmanlığı konularında ciddi ihtiyaçlar olduğunu tespit ettik. Öğrenci adaylarımız aslında klasikleşmiş tanıtım mesajlarından daha çok, psikografik mesajlara; yani sosyal kimliklerini tamamlayacak bir üniversite dinamiğine ve kent kimliğine dikkat ediyorlar. Bu anlamda bölgesel yakınlık ve güvenlik gibi başlıklar önem arz ediyor. Bugün, öğrencilere Bayburt Üniversitesinin başarılarını, hedeflerini ve kariyer odaklı öğrenci vizyonunu somut örneklerle anlattığımızda hep aynı şaşkınlık ve hayranlıkla karşılaştık. Bugün aslında, belki de hiç yer almadığımız tercih sıralamasının en üst basamaklarına adımızı yazdırdık. Birçok yeni öğrencinin ailemize katılacak olmasının memnuniyetiyle, sahadan edindiğimiz öğrenci verilerini kurumsal kapasitemizi uyarlama ve geliştirme çalışmalarına entegre edeceğiz." dedi.

Fuara Doç. Dr. Alım’ın yanı sıra Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fatma Aydın, Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık ile Öğr. Gör. Fatih Bayraktar katıldılar.