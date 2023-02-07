Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi olan ve birçok ilde hissedilen depremin ardından bölgeye yardımlar devam ediyor. Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi(AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye yardım ulaştırmak üzere ülke çapında harekete geçildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi olan ve birçok ilde hissedilen depremin ardından bölgeye yardımlar devam ediyor. Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi(AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye yardım ulaştırmak üzere ülke çapında harekete geçildi.

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği deprem bölgesine ve depremzedelere bir yardım eli de Bayburt’tan uzatıldı. Bayburt’tan toplanan yardımlar ve iş makineleri bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Vali Cüneyt Epcim, zor zamanlarda Bayburtluların devletinin ve milletinin her daim yanında olduğunu belirterek, "İlk andan itibaren deprem bölgesine yardımlarını esirgemeyen hayırsever Bayburt halkına teşekkür ediyoruz.

Deprem nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere hareket edecek olan yardım konvoyunu, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, İlçe ve belde belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve kurum amirleri uğurladı.