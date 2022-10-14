“Bayburt Bilim ve Sanatla Geleceğini Tasarlıyor” projesi çerçevesinde 2021 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Tasarım Beceri Merkezi yeni eğitim öğretim yılında da öğrenci ve öğretmenleri ağırlıyor.

“Bayburt Bilim ve Sanatla Geleceğini Tasarlıyor” projesi çerçevesinde 2021 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Tasarım Beceri Merkezi yeni eğitim öğretim yılında da öğrenci ve öğretmenleri ağırlıyor.

Tasarım Beceri Merkezini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Kır Çiçekleri Anaokulu öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerle birlikte atölyeleri inceleyen Güney, Şube Müdürleri Ramazan Demir ve İsa Akgün’le birlikte öğrencilerin atölye çalışmalarına eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ziyareti sırasında, “Tasarım Beceri Merkezinin bilime ve sanata sunduğu katkının ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Öğrencilerimiz öğretmenlerinin refakatinde burada bulunan drama, İngilizce, zekâ ounları, müzik, robotik, kodlama, astroSTEM, model uçak ve havacılık, ahşap, görsel sanatlar ve seramik atölyelerinden faydalanabiliyorlar. Öğrencilerimizin çok yönlü düşünmelerine katkı sunan, merak ve öğrenme duygularının geliştiği ve sosyalleştikleri bu ortamlarda çocuklarımız geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceklerdir. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin gayretiyle bu sezon bütün öğrencilerimizi atölyelerle buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Tasarım Beceri Merkezini ziyaret eden Kır Çiçekleri Anaokulu öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çekildikten sonra okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı.