Bayburt Dede Korkut Müzesi, 2 Mayıs Salı günü saat 14:00’te düzenlenecek olan bir törenle hizmete açılıyor.

Vali Cüneyt Epcim ve Milletvekili Fetani Battal müzede proje aşamasından yapılan çalışmalara kadar gelinen süreci, kentteki basın mensuplarıyla birlikte değerlendirdi. Vali Epcim gazetecilere müzeyi gezdirerek, sergilenecek tarihi eserler ve müzedeki bölümlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bayburt’un tarih ve kültür kenti olduğunu belirten Vali Epcim yaptığı açıklamada, "Dede Korkut, Türk kültürünün en önemli simgelerinden biridir ve Bayburt olarak bizde görev süremiz içerisinde çabucak işe koyularak, onun kültürel mirasını korumak ve tanıtmak için büyük bir çaba sarf ettik. Bugün geldiğimiz noktada Bayburt Dede Korkut Müzesi, bu çabanın bir sonucudur ve şehrimizin tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan bir müze olacaktır. Şehrimizin simgesi Dede Korkut’u bugüne dek başka şehirler sahiplenmeye çalışsa da, Dede Korkut’un şehri Bayburt olarak biliniyordu bizde buna göre adımlarımızı atarak bunu simge haline getirmek istedik.

Müzemizi 3 sene gibi bir süre zarfında Kız meslek lisesi binasını aslına uygun restore ederek inşa edip vatandaşlarımızın ve Bayburt’umuzun hizmetine kazandırmayı başardık. Bu eserde emeği geçen başta Milletvekilimiz Fetani Battal ve Kosgeb İl Müdürü Mete Emir’e çok teşekkür ediyor açılış törenine tüm Bayburtlu hemşerilerimi bekliyorum." dedi.

Milletvekili Battal da açılışın Bayburt için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak,

"Dede Korkut Müzesi, Bayburt’un kültürel mirasını koruma ve tanıtma açısından çok önemli bir proje. Bu müze, ziyaretçilerimize şehrimizin tarihini, kültürünü ve değerlerini yakından tanıma fırsatı sunacak. Ayrıca, müzenin açılışı, turizm potansiyelimizi artıracaktır. Valimiz Cüneyt Epcim’in gayretleriyle oluşturulan müzemiz Bayburt kültürünün de yaşatılacağı bir mekan olacaktır ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dede Korkut Müzesi’nin açılış töreni yarın saat 14:00’te gerçekleştirilecek. Açılışa Bayburtluların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.