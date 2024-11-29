Yoğun kar yağışının yaşandığı Bayburt’ta Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri şehir merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların yoğunluk gösterdiği yollar başta olmak üzere şehrin birçok farklı noktasındaki ekiplerce, yollar karlardan temizleniyor.

25 ekip 150 personel ile sahada olan belediye ekipleri, şehirde cadde cadde, sokak sokak kar temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Karla mücadeleye 24 saat esaslı gece gündüz devam eden ekipler bir yandan kaldırımlar ve mahallerden şehir merkezine inen merdivenlerde kar küreme çalışması yaparken, bir yandan da ana arterler, mahalleler ve ara sokaklarda da kar temizliğini sürdürüyor.

Faaliyetlerini kar küreme ve kar temizliğiyle sınırlı tutmayan ekipler, aynı zamanda buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor. Ayrıca itfaiye ekipleri ve zabıta ekipleri de çatılarda biriken karlar ile oluşan buz sarkıtlarını temizliyor.