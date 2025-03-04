Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen beraberlerindeki heyetle Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahir Kadakal’a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahir Kadakal "Önceki görev yerim olan Bayburt Üniversitesi’nde ve Bayburt ilimizde çok güzel çalışmalara birlikte imza attığımız değerli arkadaşlarım ve onlara önderlik eden, desteğini esirgemeyen başta Sayın Valimiz Mustafa Eldivan, Belediye Başkanımız Mete Memiş ve Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin gelişen dünyada aktif ve öncü bir rol oynayabilmesi için iyi eğitim almış insan kaynakları oluşturmak ve yetiştirmek zorundayız. Bu bilinçle Trabzon’umuzda Avrasya Üniversitemizde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız ise misafirlerine üniversite hakkında bilgi vererek "Yıllar süren azimle devam eden çalışmalar ve emeklerin karşılığı olarak kurduğumuz Avrasya Üniversitemiz 15. yılında 7 binden fazla öğrencisi, 15 binden fazla mezun öğrencisi, Karadeniz sahil yolu üzerindeki birbirinden güzel yerleşkeleri ve akademik çalışmaları ile yükseköğretimimize katkı sunmaya devam etmektedir. Üniversitemiz sadece bulunduğu şehir için değil aynı zamanda bölge illeri için projeler üretmek sorumluluğunu hissetmektedir. Bu ziyaret bu anlamda da büyük önem arz etmektedir. Komşu ilimizin saygıdeğer yöneticilerini üniversitemizde ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda plaket ve hediye takdimi gerçekleşti.