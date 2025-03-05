Bayburt İl Emniyet müdürlüğü trafik ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi. Eğitimde, trafik kuralları ve genel güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli Cumhuriyet İlköğretim Okulundaki 65 öğrenciye trafik eğitimi vererek, 2024-2025 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında öğrencileri bilgilendirdi. Trafik bilincinin aşılandığı eğitimde öğrencilerin trafikte bilinçli bireyler olması, kişisel güvenliklerini sağlamaları amaçlandı. Eğitim, öğrencilerin konuyla alakalı sorularının yanıtlanmasıyla son buldu. Emniyetten bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.