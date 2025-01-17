Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce öğrenciler ve öğretmenler dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, suçtan korunma yöntemleri konusunda bilgilendirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Aydıntepe İlçe Emniyet Amirliği personelleri, Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini ziyaret ederek, bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Öğretmen ve öğrencilere toplum destekli polislik uygulamaları, bireysel güvenlik önlemleri, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, dolandırıcılık türleri ve önlemleri, suçtan korunma yöntemleri konularında detaylı bilgilendirmeler yapan personellerce, bilgilendirme faaliyeti sonunda sanal dolandırıcılık ve KADES broşürü dağıtıldı.