Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) Bayburt Özel İdare Spora 4 bin 200 TL para cezası kesildi.

Bayburt’ta “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği Bayburt’ta “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) Bayburt Özel İdare Spora 4 bin 200 TL para cezası kesildi.

PFKD’nın 29.09.2022 tarih ve 13 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı.

Bayburt Özel İdare Spor kulübünün, 25.09.2022 tarihinde oynanan Bayburt Özel İdare Spor-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.