Bayburt Özel İdare Spor ligde topladığı 9 puanla son sırada yer alıyor. Bayburt Özel İdare Spor önümüzdeki hafta Pazar günü kendi sahasında Düzcespor ile karşılaşacak.

Erzincan’da 13 Şubat Şehir Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Batuhan Kolak, Orhan Timurtaş ve Sezgin Şahbaz hakem üçlüsü yönetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grubun 21. haftasında deplasmanda 24Erzincanspor’a konuk olan Bayburt Özel İdare Spor, 69’ncu dakikada yediği golle maçtan 1-0 yenik ayrıldı.

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