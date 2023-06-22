"Öğrenciler Tarihiyle Buluşuyor" projesi çerçevesinde Bayburt Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde katıldıkları Çanakkale ve İstanbul gezisini tamamladı.

Bayburt’ta Liselere Geçiş Sistemi sonrası öğrenciler ödüllendirildi. Proje çerçevesinde, Bayburt’tan 75 öğrenci ile 15 öğretmen Çanakkale ve İstanbul gezisi yaptı.

Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrası öğrencilere gezi sözü veren Bayburt Ortaokulu yönetimi, Bayburt Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve valilik işbirliğiyle ’Öğrenciler Tarihiyle Buluşuyor’ projesi çerçevesinde 75 kişiden oluşan öğrenci grubunu, Çanakkale ve İstanbul gezisine gönderdi.

Okul Müdürü Mahir Pamukcu, bugün verdikleri gezi sözünü tutmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "8. sınıf öğrencilerimize, LGS sınavında başarılı olmaları durumunda Çanakkale’yi, İstanbul’u ve tarihi alanları gezmeyi vaat etmiştik. Öğrencilerimiz de LGS sınavını başarılı bir şekilde tamamladılar. Biz de sözümü yerine getirdik. 75 öğrenci, 15 öğretmen arkadaşımızla kafilemizi hazırladık. Özellikle şehitlik alan gezisini çok önemsedik ve öğrencilerimizin yerinde görerek bilinçlenmesini arzu ettik. Yine İstanbul gezimizde Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet gibi tarihi yerleri öğrencilerimizin görmelerini istedik, gezerek-görerek öğrenmelerini önemli bulduk" dedi.