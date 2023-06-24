Milli Eğitim Bakanlığınca, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları bugün açıklandı.

Bayburt Ortaokulu öğrencisi Ceylin Özhan, LGS sonucuna göre tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda Türkiye 1’incisi olan Özhan, sevincini ailesi ve öğretmenleriyle paylaştı.

Bayburt Ortaokulu’nda Ceylin Özhan’la bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayburt Ortaokulu yöneticileri, Ceylin’i tebrik ederek mutluluğuna ortak oldular.

Vali Epcim ise LGS’de Türkiye 1’incisi olan Bayburt Ortaokulu öğrencisi Ceylin Özhan’ı tebrik ederek bu başarıda pay sahibi olan eğitim camiasına ve öğrencinin ailesine teşekkür etti.