Artvin’de düzenlenen Yıldızlar Halk Oyunları Grup Yarışmalarında Bayburt’u temsil eden Bayburt Ortaokulu ekibi aldığı dereceyle Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
2022 - 2023 Okul Sporları Halk Oyunları Yıldızlar Grup Müsabakaları, Artvin’de Merkez Spor Salonun tamamlandı. Müsabakaların açılış konuşmasını yapan Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, tüm ekiplere başarılar diledi.
Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve başarı belgeleri takdim edildi.
Yıldızlar Halk Oyunları Grup Yarışmalarında Bayburt’u temsil eden Bayburt Ortaokulu ekibi aldığı dereceyle Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.