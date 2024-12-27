Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Bayburt Öğretmen Akademisi-Proje Yazma Eğitimi” başladı. İki gün sürecek eğitim, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) 2024 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında sağladığı mali destekle gerçekleştiriliyor.

Eğitimde Teknofest ve Erasmus projelerine yönelik içerikler yer alırken, özellikle Teknofest başlığına odaklanılıyor. Eğitimi, Teknofest yarışmalarında Türkiye birinciliği bulunan Denizli’den gelen Veysel Kırışan veriyor.

Bayburt’ta proje yazma kapasitesini artırmayı hedefleyen bu eğitim, öğretmenlerin ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla projeye imza atmalarına katkı sunacak.