Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulunun ’Kültürel Bir Macera: Keşfet, Öğren ve Paylaş’ adlı uluslararası eTwinning projesinde çalışmalar başladı, projesinin ilk çevrim içi toplantısı başarıyla gerçekleştirildi.

Proje; Polonya, Romanya, Ukrayna, Hırvatistan, Sırbistan, Kıbrıs gibi ülkelerden ortaklarla, farklı kültürlerden gelen öğretmenlerin bir araya gelerek ekip ruhu ile çalıştığı, dijital araçları etkin kullandığı ve farklı eğitim sistemlerini tanıma fırsatı sunduğu bir çalışma olarak öne çıkıyor. Kültürlerarası etkileşimin güçlendiği toplantıya, Avrupa’dan 13, Türkiye’den 10 öğretmen katıldı.