Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve Şube Müdürü Ali Aktaş, ara tatil döneminde devam eden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kamplarını ziyaret etti.

Öğrencilerin sınav öncesinde en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için düzenlenen kamplarda incelemelerde bulunan Güney ve Aktaş, öğrencilere motivasyon verici konuşmalar yaparak başarı dileklerinde bulundular.

Ziyaret kapsamında Milli İrade Anadolu Lisesi, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne giderek öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Güney ve Aktaş, kampların işleyişi ve öğrencilerin çalışma ortamları hakkında bilgi aldılar.

Eğitim yöneticileri, kampların öğrencilere sağladığı katkıları yerinde gözlemleyerek, sınav hazırlık sürecinde öğrencilere olan desteklerini sürdüreceklerini ifade ettiler.