2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Bowling Türkiye Şampiyonası, 3-6 Şubat 2025 tarihleri arasında Samsun’da, Bowling Akademi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen başarılı sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan şampiyonada, Bayburt Üniversitesi sporcuları Ömer Faruk Kul ve Yasir Kul’un adına yarıştıkları Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üstün performansıyla Türkiye şampiyonu oldu.

Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları olan ve "Bowlingin gelecekteki yıldızları" olarak gösterilen Ömer Faruk Kul ile Yasir Kul, bireysel yetenekleri ve takım arkadaşlarının etkin katkılarıyla büyük bir başarıya imza atarak Bayburt’u Türkiye’nin zirvesine taşıdı. Şampiyonada, İstanbul Kadıköy Spor Lisesi ikinci sırayı alırken Diyarbakır Yolaltı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülüğü, Trabzon Affan Kitapçıoğlu Anadolu Lisesi ise dördüncülüğü elde etti.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Kul kardeşleri ve takımı tebrik ederek bu başarının, Bayburt Üniversitesinin spora ve genç yeteneklerin gelişimine verdiği desteğin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Bayburt Üniversitesinin farklı kurumlarla ortak çalışarak yetkinlik ve tecrübe aktarımı sağlamasının, bölgesel spor ekosistemine katkı sunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Türkmen, bu sürecin ülke genelinde büyük başarılara kapı araladığını ifade etti. Rektör Türkmen ayrıca toplumsal katkı hedeflerinin, Bayburt’un tüm bireysel ve kurumsal girişimlerine değer katacak nitelikli fayda üretmek olduğunu belirterek bu başarının bir hedef gerçekleşmesi olduğunu kaydetti.

Bayburt Üniversitesi, sporcu gençleri destekleyen vizyonuyla sadece akademik başarıları değil, aynı zamanda sportif gelişimi de merkeze alan bir model ortaya koyuyor. Bayburt Üniversitesinin spor bilimi, antrenörlük ve tesisleşme alanındaki yatırımları, yerel yeteneklerin ulusal düzeyde rekabet edebilmesine önemli katkılar sağlıyor. Kul kardeşlerin elde ettiği bu başarı, Bayburt’un spor kültürünün gelişimine öncülük eden Bayburt Üniversitesinin gençlere sunduğu imkânların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.