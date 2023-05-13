Afet Bölgesi Bilim Her Yerde Özel Destek Çağrısı çerçevesinde desteklenen ve üç günlük etkinlik programının ardından tamamlanan “Bayburt-Malatya Kardeşliği Bilim Şenliğiyle Güçleniyor” projesiyle birlikte iki kadim şehir arasındaki dayanışmayı sürdürülebilir kılma hedefinin ilk adımı da başarıyla atılmış oldu.

Malatya’daki proje okullarında tamamlanan etkinliklere bizzat katılan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in açılışını yaptığı projeye Beydağı Konteyner Alanı başta olmak üzere Malatya ilindeki farklı çadır ve konteyner kent alanlarında geçici ikamet eden 2 binden fazla öğrenci katıldı. Dijital kodlamadan astronomiye, ebru sanatından geleneksel Türk okçuluğuna, müzikten mobil uygulamalara kadar 20’den fazla alanda; 29 atölye çalışması, 6 seminer ve 200’den fazla bilimsel etkinliğin yapıldığı projeye yoğun ilgi gösteren öğrenciler, bir taraftan eğlenerek öğrenmenin tadını çıkarırken, diğer taraftan ise şehrimizin gönüllü bilim ve kardeşlik elçileri oldular. Saha dönütlerini değerlendiren proje yürütücüsü Doç. Dr. Erkan Yarımkaya, deprem bölgesiyle sürdürülebilir amaçlar için kalkınma odaklı ortaklıklar kurma hedefinin ilk aşamasında beklediklerinden çok daha iyi yönde etkileşimler kurduklarını belirterek, "Çocuklarımızın, ailelerinin ve bölgede acılarını dindirmek isteyen herkesin bizlere bakış açısı muazzamdı. Bölgede hissedilen en önemli duygu, yalnız olmamanın telafi edici duygusuydu. Bu duygu hepimizi iyi eden ve motivasyonlarımızı artıran bir duygu olarak, deprem bölgesinde yeniden yaşama bağlanmanın, bizlerde ise yeniden bölge için bir şeyler yapmanın umudunu yeşertti." ifadelerini kullandı. Yarımkaya ayrıca, “Malatya ilindeki çocuk ve gençlerimizi bilgiye ve bilime yönelik olumlu bakış açısı kazanma, bilimin keyifli yönünü keşfetme, günlük yaşamda karşılaşılan olaylara farklı açılardan bakabilme, bilimin günlük hayatın her alanında olduğunun farkına varma, bilimsel çalışmalara yönelik bilgi, deneyim ve araştırma motivasyonu kazanma ve ülkemizin yüzyılın afeti nedeniyle içinde bulunduğu bu zorlu durumda sosyal yaşama uyum sağlama konularında bir nebze de olsa kardeşlik şiarı doğrultusunda destek sunulmuştur.” dedi. Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mesut Öztürk ise, orada bulundukları süre zarfında Malatya halkından çok sıcak ilgi gördüklerini, birçok yeni dostluklar kurduklarını ve her şeyden önemlisi geleceğin teminatı olan çocukların eğitimlerine katkı sağlayıp onları yüzyılın afetinin etkilerinden uzaklaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.