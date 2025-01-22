Bayburt Kent Konseyi, tarım ve hayvancılık çalışma grubu ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, çalışma grubunun faaliyet alanları belirlenerek, çalışmalara başlanıldı.

Bayburt Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştirmiş, her ay toplanacak olan yürütme kurulu çalışma grupları üyeleri ile de toplantı yaparak alışmalara başlanacağı kararını almıştı. Alınan kararla ilk olarak hayvancılık çalışma grubu ile toplantı yapıldı. Toplantıda, projeler hakkında değerlendirmelerde bulunularak, ağaçlandırma, hayvancılık ve arıcılıkla ilgili fikirler ortaya sunuldu. Bayburt balının markalaşması adına öneriler dile getirildi. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sorunlarının da tespit edilerek, sorunların giderilmesine dair çalışmalar planlandı. Tıbbı aromatik bitkiler ile alakalı çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda, hayata geçirilmesi planlanan projeler en son yetkililere sunulacak. Özellikle Bayburt balının hak ettiği değeri görmesi adına çalışmalar yapılıp, belediyeden de destek talep edileceği toplantıda belirtildi.