Bayburt Dede Korkut 27. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri çerçevesinde gerçekleşen Şair Zihni Şiir Gecesi, Dede Korkut İkliminden Şiirler isimli program gönüllere dokundu.

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden şairler ile Bayburtlu şairlerin katıldığı gecede Bayburt Kalesi’nin tarihi atmosferinde Bayburtlular şiire doydu.

Belediyenin organizasyonuyla düzenlenen gecede konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bu güzel Bayburt akşamında, Dede Korkut’un kopuz çalıp boy boyladığı soy soyladığı kale burçlarından sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Birlikte başladığımız Dede Korkut Şölenleri’nde maalesef çok değerli abimiz Yahya Akengin rahatsızlığı sebebiyle aramızda bugün yok. Onu bir şiirini okuyarak yâd edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Görevlisi Talat Ulker’in moderatörlüğünü üstlendiği, Ayhan Dursun’un sunduğu programda, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Ahmet Aker, Ali Parlak, Baki Tosun, Celalettin Kurt, Hayrettin Yazıcı, Mevlüt Eşgünoğlu, Osman Nebioğlu ve Yağmur Tunalı en güzel şiirlerini dinleyenlerin beğenisine sundular.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de sağlık sorunları sebebiyle şölenlere iştirak edemeyen şair ve yazar Yahya Akengin’in temennilerini telefon aracılığıyla alandakilere dinlettiği gecede biri kendinin kaleme aldığı biri de Yahya Akengin’e ait iki adet şiir seslendirdi.

Şiir gecesi, Belediye Başkanı Pekmezci ve protokol üyeleri tarafından şairlere plaket verilmesiyle sona erdi.

Bayburtlulara şiir dolu anlar yaşatan geceye Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Anayasa Mahkemesi Eski Üyesi Hicabi Dursun, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.