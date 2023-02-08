Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği, arama çalışmalarının 3 gündür devam ettiği ve Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketi için Bayburt’ta yardım çalışmaları hummalı bir şekilde vatandaşlarca sürdürülüyor.

Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği, arama çalışmalarının 3 gündür devam ettiği ve Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketi için Bayburt’ta yardım çalışmaları hummalı bir şekilde vatandaşlarca sürdürülüyor.

Tüm halkın seferber olduğu yardımlar noktasında bugün de 10 yardım aracı yola çıktı. Bayburt Belediyesi Halk Ekmek Fırını 10 bin taze ekmeği bölgeye ulaştırmak üzere yola çıkarırken, Bayburt esnafı da desteği ile yürekleri ısıttı. Bayburtlu fırıncılar koordineli bir şekilde kendi imkanlarıyla 6 bin ekmek ile 50 çuval unu da bölgeye sevk etti.

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinden ise bölgeye bugün kamyonlarla su ve süt gönderildi. Öte yandan Bayburt Seyahat firmasına ait yolcu otobüsleri de nakliye anlamında toplanılan yardımlara büyük destek sunuyor.

Halkın evlerindeki battaniyelerle, giysilerle, gıda malzemeleri ile destek sunduğu yardım kampanyası bölge ayağa kalkana kadar devam edecek.