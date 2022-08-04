Bayburt Halk Eğitim Merkezi, yaz döneminde de eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Gerçekleştirilen kurslar, yetişkinlere hizmet sunduğu gibi okul dönemindeki öğrencilere de dersler dışında hizmet veriyor.

Bayburt Halk Eğitim Merkezi, yaz döneminde de eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Gerçekleştirilen kurslar, yetişkinlere hizmet sunduğu gibi okul dönemindeki öğrencilere de dersler dışında hizmet veriyor.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek devam eden ve yeni açılacak olan kurslar hakkında Halk Eğitim Merkezi yöneticileriyle bir araya geldi.

Halk Eğitim Merkezinde eğitim ve yaş seviyesine bakılmaksızın tüm vatandaşların istekleri doğrultusunda faklı alanlarda mesleki ve sosyal kurslar açılmaktadır. Vatandaşlar, okuma yazma, sağlık, spor, yabancı diller, ahşap teknolojisi, bilişim teknolojileri, çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları, geleneksel ve zekâ oyunları, giyim üretim, kişisel gelişim ve eğitim, müzik ve görsel sanatlar, kuyumculuk, ulaştırma vb. alanlarda açılan kurslara ücretsiz olarak katılabiliyor. Kurslara başvuru yapacak kişiler Halk Eğitim Merkezine veya bulundukları mahalledeki okullara müracaatta bulunabiliyor. Kurslar, yetişkinlere hizmet sunduğu gibi okul dönemindeki öğrencilere de dersler dışında hizmet vermektedir.

Öte yandan, Halk Eğitim Merkezi 2021-2022 yılında kentte bulunan tüm mahallelerde, köylerde, okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında farklı alanlara yönelik 448 kurs açarak 9 bin 416 kursiyere eğitim verdi.

Ayrıca, eğitimini yarıda bırakmış olanlara Halk Eğitim Merkezinde ortaokul ve lise düzeyinde açık öğretim eğitimi verilerek vatandaşların mezun olmaları için imkân sağlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de, tüm Bayburt halkına çağrıda bulunarak vatandaşların Halk Eğitim Merkezinde ki kurslardan yararlanabileceklerini belirtti. Halk Eğitim Merkezinde görev yapan öğretmenlere, yöneticilere ve kurslardan yararlanan kursiyerlere teşekkür ederek başarılar diledi.