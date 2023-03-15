Bayburt Halk Eğitim Merkezi, deprem felaketleri sonrasında Bayburt’a misafir edilen depremzede vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Bayburt’ta KYK yurtlarında kalan depremzede vatandaşlara moral ve manevi destek için bütün imkanlarını seferber eden Halk Eğitim Merkezi, usta öğretici ve kursiyerleriyle depremzedelerin bakım, kuaför, tıraş gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yurtlarda oluşturulan alanlarda bakım, tıraş ve kuaför hizmetleriyle birlikte terzilik ve dikim hizmetleri de veriliyor. Bu alanlarda görev alan Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri tarafından ihtiyacı olan depremzede vatandaşlara yeni giysi kesimi ve dikiminin yanı sıra giysi onarımı da yapılıyor.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen bu hizmetlerin depremzede vatandaşlar Bayburt’ta olduğu sürece devam edeceği bildirildi.