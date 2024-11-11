Bayburt’ta soğuk hava etkili olurken gece en düşük hava sıcaklığı eksi 5 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Erzincan, Erzurum ve çevresinde aralıklı yağmur, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Sabah ve akşam saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 5 derece olarak ölçülürken gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık 8 derece.