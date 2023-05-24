Okullarda dönem boyunca ortaya konulan ürünler, sergilerdeki yerini alırken bu sergilere bir yenisi daha eklendi.

Bayburt Fen Lisesinin düzenlediği görsel sanatlar sergisi; İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

Açılış töreni sonrasında öğrencilerin elinde hayat bulan tuval üzerine akrilik, fiber art, illüstrasyon, desen-karakalem, geleneksel Türk sanatları ve renkli birçok eser katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, sergideki eserleri incelerken çalışmalar hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı. Serginin açılmasında emeği geçen okul yöneticileri ve öğretmenlere teşekkür ederek öğrencileri de tebrik etti.

24-25 Mayıs tarihlerinde açık olan sergi ziyaretçilerini bekliyor.