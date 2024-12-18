Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinesinde her yıl düzenlenen eTwinning Türkiye Özel Ödülleri’nde, Bayburt Fen Lisesi 14 bin proje arasında birinci oldu.

Bayburt Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Mevhibe Kübra Hançer’in ortağı olduğu ‘SocioScienceTwinning’ projesi, 14 bin proje arasında Eğitim seferberliği kategorisinde Türkiye birinciliğe adını yazdırdı.

Dereceye giren okullara ödülleri, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı tarafından takdim edildi. Proje, üniversite iş birliğiyle yapılan çalışmalarda kullanılan bilimsel yöntemler açısından özgünlüğünü kanıtlamış, fen eğitimi alanında sıklıkla kullanılan argümantasyon yöntemiyle öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesine ve yenilikçi görüşlerini ifade etmelerine imkan sağladı.