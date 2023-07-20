Türk dünyasının ortak değeri Dede Korkut adına Bayburt Belediyesi organizasyonuyla bu yıl 27’ncisi düzenlenen Bayburt Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri üçüncü gün programlarıyla yoğun bir şekilde devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Bayburt Belediyesi Bayburt Evi Müzesi’nin açılışı yapıldı.

Bayburt’taki geleneksel yaşam tarzına ait öğelerin de yer aldığı müzenin açılışında konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bugün 2018 yılında belediyemiz tarafından kamulaştırılarak restorasyonları tamamlanan Kutluerler Konaklarındayız. Restorasyonların tamamlanmasının ardından 2022 yılında Şair Zihni’nin oğlu Hattat Ahmet Revayi adına bir Hüsn-i Hata Müzesi kurarak tamamladık ve açılışını yaptık. Şimdide yine bu konaklarda gelecek kuşaklara, bu şehrin insanlarına geçmişte yaşadığımız ortamları nostaljik olarak sunmak adına birtakım çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarda bize büyük destek veren Prof. Dr. Gültekin Akengin’e Prof. Dr. Neşe Yaşar Çeğindir’e, Prof. Dr. Birsen Çeken’e, Dr. Öğr. Üyesi Orhan Doğru’ya ve burada görevli Kentsel Tasarım Müdürümüz Teoman Hakan Orhan’a yaptığı gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bayburt’un bir tarih ve kültür şehri olduğunu söyleyen Başkan Pekmezci, “Bu tarih ve kültür şehrinin her öğesini gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. İçimizde belli bir kesim önceden kullandığımız bir takım eşyaları biliyor ama bizden sonra gelecek kuşaklar o eşyalardan bihaber olarak yaşıyorlar. Onun için yaptığımız bu gayretli çalışmayla istedik ki, gelecek kuşaklara bu kültürü aktaralım. Bize bu konuda ayrıca destek veren Ömer Keleş kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Kendisinin de Ballıkaya Köyümüzde müzesi var bize oradan da destek sağladı. Burası artık özellikle kültürel dokunun yaşatılması adına bir gayretin ifadesi olarak inşallah ilerleyen zamanlarda daha iyi şartlarda olur. Bundan sonra da Bayburt’un küçükte olsa tanıtımına katkıda bulunur düşüncesindeyim" diye konuştu.

Müzeyi ilgiyle gezen, Başkan Pekmezci, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, protokol üyeleri ve vatandaşlar, sergilenen eşyaları dikkatle incelediler. Daha sonra Bayburt Evi’nin hemen yanında bulunan ve geçtiğimiz yıl hizmete açılan Bayburt Belediyesi Şair Hattat Ahmet Revayi Hüsn-i Hat Müzesi’ne geçen protokol üyeleri müzeyi ilgiyle gezerken burada sergilenen eserler hakkında Başkan Pekmezci’den bilgi aldılar.

Gezinin ardından Prof. Dr. Gültekin Akengin, Prof. Dr. Neşe Yaşar Çeğindir, Prof. Dr. Birsen Çeken ve Ömer Keleş’e müzenin kurulmasındaki emeklerinden dolayı Başkan Pekmezci ve protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

Bayburt Dede Korkut Şehir Müzesinin de gezilmesiyle sona eren törene, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Gençlik Spor İl Müdürü Adem Köse, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve vatandaşlar katıldı.