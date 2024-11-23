1 Aralık tarihinde başlayacak ve 1 Nisan 2025 tarihinde son bulacak zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden sürücülere uyarı geldi.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık’ta başlayacağını hatırlatan İl Emniyet Müdürlüğünden, "Trafikte güvenli sürüşün sağlanması ve olası kazaları önüne geçilebilmesi için kış lastiği kullanmayı ihmal etmeyelim. 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak yük ve yolcu taşıyan araçlar için zorunluluktur" açıklaması yapıldı. Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından da kurallara uymayanlara 4 bin 69 lira ceza cezasının uygulanacağı bildirildi.