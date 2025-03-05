Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yaşanabilecek dolandırıcılıklara karşı dikkat çekerek, ‘Kadınlar Günü’ne özel hediyeler’ adı altında gelen mesajlara karşı vatandaşları uyardı. Emniyetten yapılan uyarıda, sahte bağlantılara tıklanmaması gerektiğinin altı çizildi.

Sosyal medya ya da mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşılan ’Kadınlar Günü’ne özel hediyeler başlıklı aldatıcı içeriklere dikkat’ denilerek, Bayburt emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, "Cazip gibi görünen asılsız içeriklere itibar etmeyin, sahte bağlantılara tıklamayın. Kişisel verilerinizin ele geçirilmesini amaçlayan bağlantılarla bilgilerinizi paylaşmayın. Teklifleri firmaya ait resmî uygulama veya internet sitesinden doğrulayın." ifadeleri yer aldı.